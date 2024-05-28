確実正規 HERMES エルメス ゴールド バックル ベルト 刻印 J 110

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商品詳細
京都高島屋HERMES購入のベルトになります。画像の通りベルトには使用に伴う汚れ擦れがございます。バックルは比較的美品になります。あくまで中古品ですのでご理解の上ご購入願います。箱などの付属品はございません。画像に映るものが全てでございます。中古品ですので査定後に受け取り通知を行う方などはスムーズに取引を進めたいので購入をご遠慮下さい。カラー···ブラウン素材···本革
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