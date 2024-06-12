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LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ ラウンドファスナー 長財布
商品番号 L97710771430
商品名

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ ラウンドファスナー 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨良品✨自身で正規店にて購入し、丁寧に扱ってきました。誰の手にも渡っていないワンオーナー品となります。目立った大きな傷はありませんが、1年半程使用しているため多少の使用感はあります。
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