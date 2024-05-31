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SLAM DUNK（ITP）　Tシャツ　1031　L
商品番号 W21941278650
商品名

SLAM DUNK（ITP）　Tシャツ　1031　L
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ITP（I.T.PLANNING）から発売されたSLAMDUNKのTシャツです。気に入って何回か着ていましたが、最近はサイズが合わず着なくなってきたので出品することにしました。SLAMDUNK好きはぜひ！柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖
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