SLAM DUNK（ITP）　Tシャツ　1031　L

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ITP（I.T.PLANNING）から発売されたSLAMDUNKのTシャツです。気に入って何回か着ていましたが、最近はサイズが合わず着なくなってきたので出品することにしました。SLAMDUNK好きはぜひ！柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖