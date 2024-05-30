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新品・CROIX ROYAL　クロワ・ロワイヤル　ネイビー　本ワニ皮・長財布
商品番号 R89970096985
商品名

新品・CROIX ROYAL　クロワ・ロワイヤル　ネイビー　本ワニ皮・長財布
ブランド名 ウエニボウエキ
特別価格 税込 9,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CROIXROYAL（クロワ・ロワイヤル）は、普遍的な究極のエレガンスを考えたブランドです。フランス語で王家の十字架を意味します。ブランドカラーには、高貴な色を意味するブルーを使用しています。フランスの王家・宮殿や格式のある高級ホテルなどさまざまなシーンに使われています。新品・未使用カラー...ネイビー財布形...長財布素材...ワニ本皮ファスナー希望小売価格：90,640円税込サイズ：約9.5cm×19.5cm×3.0cm素材：（表面）クロコダイル革(わに革)、（内側）牛革/ポリエステルカード１２枚収納・小銭等収納ファスナー付ウエニ貿易グループ・写真をよくご覧下さい・細かな事や神経質な方完璧を求められる方のご購入はひかえて下さい。ご理解のうえでお買い求め下さい。
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