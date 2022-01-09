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ワイルドスワンズ　TONGUE　ブルグレインブライドル
商品番号 D12282455966
商品名

ワイルドスワンズ　TONGUE　ブルグレインブライドル
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品についてワイルドスワンズ　TONGUEタングブルグレインブライドルレザーカラー:オーストラリアンナット定価　26400円7月にフリマサイトで備品を購入後、カードや小銭を試し入れを程度の美品です。オーダーしていた財布ができたため、出品いたします。正面左側（2枚目〜）に跡（傷ではないと思われますが、写真で判断をお願いします）、小銭入れ等に小傷が少しあります。他、通常使用にて困るようなダメージや大きな傷等はないかと思われます。コバはほぼ新品同様です。ブルームは裏側は購入時よりややとれかけておりますが、表側はまだしっかりと残っています。写真撮影時、白いホコリが付いている箇所があります。原皮の仕様、微かな毛穴、色ムラ、アタリ、血筋、細かな傷等ある場合がございます。付属品はタングの専用箱をおつけします。スリッカーは付属しません。注意あくまで、古着、中古品でありますので、多少の傷や汚れがあることがございます。必ず、古着、中古品に対してご理解がある方のみご購入ください。素人の撮影のため、現物と色味の違いがあることがございます。ご了承ください。トラブルがないように丁寧な対応を心がけております。わからないことは気軽にご質問ください。大幅な値下げ交渉はお断りしていますが、希望額ありましたら、コメントください。購入後の返品はすり替え防止のため受け付けません。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/capitation313308.html
http://narcologia.ru/goods/perforce900465.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis543244.html
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