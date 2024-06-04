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美品 NIKE AJKO 1 STORM BLUE AIR JORDAN
商品番号 P41774031340
商品名

美品 NIKE AJKO 1 STORM BLUE AIR JORDAN
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナイキエアジョーダンノックアウト●サイズ：26.0cmUS8●カラー：ストームブルー●状態：新品で購入後、1回〜2回程度使用しました。主観ですが、ソール減りや汚れ等はほとんど無く美品だと思います。●付属品：無し※箱無しです。NIKEの別の箱に入れて発送します。●品番：DO5047-401●その他：NIKE公式オンラインで購入です。メインカラー...ホワイト,ブルースニーカー型...ハイカット(High)
http://narcologia.ru/goods/displease811131.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful568951.html
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エアジョーダン 1 KO “ストームブルー” の国内発売日が決定 | Hypebeast.JP

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