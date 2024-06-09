※新品 21SS WTAPS T-7 02 CAP NYLON TUSSAH

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商品詳細
211HCDT-HT09T-702CAP/NYLON.TUSSAH耐久性にすぐれたナイロンタッサー地を使用したキャンプキャップ。フロントパネルにwtvua、サイドパネルにurbanterritory、バックにWTAPSロゴをプリント。背面にドローストリングのアジャスターを付属。COLOR:GREENSIZE:03(LARGE)付属品:商品ラベルが貼ってあるビニール袋及びタグ状態:新品未使用※商品ご購入後の返品・交換等は受け付けておりませんので、ご購入前によくご確認の上お手続きをお願いいたします。※商品はゆうパケットにて発送いたします。WTAPSダブルタップス2021SSナイロンタッサーキャンプキャップwtvuaurbanterritoryグリーンLサイズ
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