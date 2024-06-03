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Da-iCE 初期 タオル
商品番号 Y70803232480
商品名

Da-iCE 初期 タオル
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Da-iCEの1番最初のグッズのタオルです。袋のテープが切れていますが、袋から出してない未使用です。初期タオルデザイン復刻バスタオルではなく初期タオルになります。Da-iCE花村想太大野雄大工藤大輝岩岡徹和田颯
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