Da-iCE 初期 タオル

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商品詳細
Da-iCEの1番最初のグッズのタオルです。袋のテープが切れていますが、袋から出してない未使用です。初期タオルデザイン復刻バスタオルではなく初期タオルになります。Da-iCE花村想太大野雄大工藤大輝岩岡徹和田颯
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