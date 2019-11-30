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商品詳細
素材...木彫主題...人物・人形大きさ （男雛）高さ約20㎝ 幅約22㎝×約18㎝ （女雛）高さ約17㎝ 幅約23㎝×約26㎝男雛の纓、笏がありません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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真多呂人形 木目込み人形 朱雀雛 男雛 女雛 雛人形 共箱 M 6130A-
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