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真多呂人形　木目込み人形　朱雀雛　男雛　女雛　雛人形　共箱　M　6130A
商品番号 U79579881941
商品名

真多呂人形　木目込み人形　朱雀雛　男雛　女雛　雛人形　共箱　M　6130A
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 9,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...木彫主題...人物・人形大きさ　（男雛）高さ約20㎝　幅約22㎝×約18㎝　（女雛）高さ約17㎝　幅約23㎝×約26㎝男雛の纓、笏がありません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement680399.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy623653.html
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