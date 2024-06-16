希少　ビンテージ　バンダナ　ファストカラー　象印　エレファント　レア　オクタゴン

「ビンテージバンダナ:ペイズリーオクタゴン」color:NAVYmaterial:COTTON100％size:縦52cm 横56cmcondition:ビンテージの古い物ですので多少の使用感や色落ち変色等ございますが、穴など大きなダメージなどはなくそれなりに良い状態だと思います。画像にてご判断下さい。ビンテージ50〜60年代頃のバンダナです。ファストカラー、上向き象印です。勿論アメリカ製、COTTON100％です。色柄が非常にお洒落でカッコ良いです。お好きな方などよくご存知かと思いますがこの柄はとても希少です。お店やネットなどでもとても高価な値で取り引きされている物です。大判から小分けにカットされる際の白点が端に残っているのもレアですしマニアには堪らない嬉しいポイントかと思います。ビンテージのバンダナも年々どんどん値段が高騰しておりますし、中々良いものがみつからないかと思います。その中でもこちらはまず見つからないレア物です。お好きな方など如何ですか。美品ですがUSEDですのでノンクレーム・ノンリターンでお願い致します。ビンテージvintageビンテージバンダナfastcolorファストカラー50's60年代象印象ネイビーNAVY鼻上向きオクタゴンペイズリークッキー柄ネイティブUSA製アメリカ製バンダナ布アンティークビンテージ雑貨雑貨激レアファブリック希少オーバッシュvintagefastcolorキャリコエレファント50年代ロカビリービンテージデニム501xxチマヨortega'sオルテガCENTINELAトルフィリオスTRUJILLO'Sネイティブアメリカン



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