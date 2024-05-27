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明治期 久芳堂造 山懸特製 黄銅 葵口菓子器 大小2点打出細工★時代物★
商品番号 L79405270020
商品名

明治期 久芳堂造 山懸特製 黄銅 葵口菓子器 大小2点打出細工★時代物★
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,434 円
在庫状況 あり

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商品詳細

明治期久芳堂造山懸特製黄銅葵口菓子器大小2点打出細工★時代物★5D0116サイズ(約):大：径19.5cm、高さ5cm、重さ434g小：径16.7cm、高さ4cm、重さ225g
http://narcologia.ru/goods/contemplate404977.html
http://narcologia.ru/goods/Addict666218.html
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