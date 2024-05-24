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JIMI HENDRIX ジミヘンドリックス Tシャツ ブラック XL
商品番号 W46138068827
商品名

JIMI HENDRIX ジミヘンドリックス Tシャツ ブラック XL
ブランド名 ヘインズ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JIMIHENDRIXジミヘンドリックスTシャツブラックXL90s00sHanesヘインズオールドビンテージ古着ギターバンドTロックヘンドリクスブラックサイズXL身幅約60cm着丈約72cm肩幅約57cm袖丈約22cm古着なりの使用感、フェード、生地傷穴、ピンホールなどあります。ギターネック下にコピーライトのようなものがありますが内容は不明です。袖シングル、裾ダブルステッチです。
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