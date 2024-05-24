JIMI HENDRIX ジミヘンドリックス Tシャツ ブラック XL

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商品詳細
JIMIHENDRIXジミヘンドリックスTシャツブラックXL90s00sHanesヘインズオールドビンテージ古着ギターバンドTロックヘンドリクスブラックサイズXL身幅約60cm着丈約72cm肩幅約57cm袖丈約22cm古着なりの使用感、フェード、生地傷穴、ピンホールなどあります。ギターネック下にコピーライトのようなものがありますが内容は不明です。袖シングル、裾ダブルステッチです。
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