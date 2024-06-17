J\u0026M Davidson メッシュベルト

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商品詳細
創業時から人気を博している手編みのメッシュベルトです。上質な素材が使用されており非常に洗練された仕上がりとなっておりますので、ドレスからカジュアルまで幅広くご着用いただけると思います！状態：目立つ傷や汚れもなく美品です。色：ダークブラウンサイズ：80cm(全長約100cm)幅：30mm定価：¥42,900-素材···本革カラー···ブラウン【検索ワード】CONVERSEバンズレッドウイング パラブーツ オールデンスタンダードカリフォルニアジョーダンヒステリックグラマーナイキアディダスゴローズデウス テンダーロインネイバーフッド パタゴニアロンハーマンシュプリームチャンピオンRRLラルフローレンモンクレールカナダグースノースフェイスクロムハーツブルックスブラザーズインディヴィジュアライズドシャツボーイズマーケットLARDINIラルディーニBOGLIOLIボリオリDrumohrドルモアクルチアーニザノーネジョンスメドレージャンネットフィナモレルイジボレッリタリアトーレビームスEDIFICEINCOTEXインコテックス ショットschottバンソン グラッドハンド リアルマッコイズ ジョーマッコイ
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