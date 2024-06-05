【未使用】ラルフローレンベルト／イタリア製

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商品詳細
20年ほど前にNYのラルフローレン店で購入しました。日本未発売だとおもいます。一度も使用せずにクローゼットにしまっておりました。物が増えすぎたので出品します。未使用品ですが長年の個人保管のため、神経質な方のご購入はお控えください。※当時かなり高価だったと記憶しています。表記サイズ:M全長:約105cm（バックル含まず）幅:役者3.5cm#RRL#エンジニアードガーメンツ#ウエアハウス#ジョーマッコイ
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