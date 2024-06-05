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【未使用】ラルフローレンベルト／イタリア製
商品番号 O86068938178
商品名

【未使用】ラルフローレンベルト／イタリア製
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年ほど前にNYのラルフローレン店で購入しました。日本未発売だとおもいます。一度も使用せずにクローゼットにしまっておりました。物が増えすぎたので出品します。未使用品ですが長年の個人保管のため、神経質な方のご購入はお控えください。※当時かなり高価だったと記憶しています。表記サイズ:M全長:約105cm（バックル含まず）幅:役者3.5cm#RRL#エンジニアードガーメンツ#ウエアハウス#ジョーマッコイ
http://narcologia.ru/goods/Addict86218.html
http://narcologia.ru/goods/procurement174933.html
http://narcologia.ru/goods/organization445362.html
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