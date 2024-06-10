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- 酒器 ぐい呑 萩焼 Ｎｏ７
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商品詳細
山口県 萩焼 山根清玩 作(昭和２７年生まれ)鬼萩 ぐい呑薄いピンクと 薄いグリーン色 (釉薬)がとても 綺麗な 素晴らしい 作品ですサイズ高さ約 ６．７cm口径約 ７．７cm重さ約 ２１０．５gぐい呑コレクターの皆様 いかがですか！
http://narcologia.ru/goods/ambassador221006.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador155306.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox639139.html
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