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酒器　ぐい呑　萩焼　　Ｎｏ７
商品番号 S20326966887
商品名

酒器　ぐい呑　萩焼　　Ｎｏ７
ブランド名 萩焼
特別価格 税込 2,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山口県　萩焼　山根清玩　作(昭和２７年生まれ)鬼萩　ぐい呑薄いピンクと　薄いグリーン色　(釉薬)がとても　綺麗な　素晴らしい　作品ですサイズ高さ約　６．７cm口径約　７．７cm重さ約　２１０．５gぐい呑コレクターの皆様　いかがですか！
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