値下げ！！　グレンロイヤル　ジップミニパース　コードバン　財布　Ｌ字ファスナー



値下げ！！ グレンロイヤル ジップミニパース コードバン 財布 Ｌ字 ...



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グレンロイヤルのL字ファスナー財布「ジップミニパース」。収納例や ...



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ジップミニパース(マチ付き) 全9色 | BRITISH MADE

グレンロイヤルのジップミニパースです。英国製コードバンで希少です。 使用期間は2ヶ月ほどです。使用に伴い小傷はあると思いますが、状態はかなり良い方だと思います。小銭入れ部分はあんまり使用しませんでした。コードバン特有の色むらや、テカリがかなりかっこ良く、いい感じに経年変化していくと思います。ワイルドスワンズ シェルコードバン 好きな方にもおすすめです。