プレイメイト トゥームレイダー ララ クロフト playmates フィギュア ...

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未開封品ですがブリスターパッケージに接着剥がれがあります（写真9,10)その他は特筆する箇所もなく良好です1枚目の写真の通りフィギュア、バイク、背景ジオラマ、街灯、ゴミ箱、武器なども付属しますもう1パターントゥームレイダージオラマセットありますのでそちらもよろしくお願いしますダンボール箱で定形外郵便で送りますフィギュア種類...アクションフィギュア素材...その他スケール...その他スケール性別...女