BOTTEGA VENETA　ボッテガヴェネタ　長財布　メンズ

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商品詳細
BOTTEGAVENETA ボッテガヴェネタ 長財布 メンズサイズ 縦11.5×横20センチ(素人計測)付属品 専用袋ご覧頂きありがとうございます♡断捨離しており、家族が使用せず自宅保管していたものを出品します。使用感や汚れ、外側の角の擦れ等があります。また、中のファスナーの取手が千切れて無くなっております。写真にてご確認下さい。小さなキーホルダーなど付ければ、問題なくご使用頂けるかと思います…。そこ以外は比較的綺麗な状態だと思いますが…ご希望でしたら写真追加出来ます。USED品であることにご理解ある方のみ購入検討よろしくお願い致します。ご不明点などありましたらお気軽にコメントください。即購入も大歓迎です♡
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