美品クロムハーツクロスボタンベルトループレザーシルバーCHROME HEARTS

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2012年にアムスで購入しました。美品ではありますが愛用していた為、全体的にシワやスレ、小傷などがあります。長期保管品ですので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止の為返品はお受けできません。値下げ不可です。○付属品保存袋インボイスの写しams.ギャランティカード