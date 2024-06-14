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美品クロムハーツクロスボタンベルトループレザーシルバーCHROME HEARTS
商品番号 C53678954639
商品名

美品クロムハーツクロスボタンベルトループレザーシルバーCHROME HEARTS
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 15,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2012年にアムスで購入しました。美品ではありますが愛用していた為、全体的にシワやスレ、小傷などがあります。長期保管品ですので完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。すり替え防止の為返品はお受けできません。値下げ不可です。○付属品保存袋インボイスの写しams.ギャランティカード
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