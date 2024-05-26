scye カシミア混 レイヤード ジャケット ブルゾン サイズ38

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★★★★★★scyeのジャケット。素材はオリジナルで製作したカシミア混のウールメルトン。ジャケットの上にブルゾンを重ね着した感じです。起毛が少なく、ずっしりと重厚感のある見た目からは想像もつかないほど、しなやかで軽いメルトン素材です。フロントジップを開けて着用すると、1Bのジャケットがチラ見えします。閉めて着用すると、裾のみ見え締まった印象となります。使用数回の美品です。画像でご確認ください。★★★プロフィールご覧下さいね。随時更新中★★★★【ブランド】scye/サイ 【型番・品番】レイヤードジャケット112-63008 【生産国】日本 【カラー】ブラック/ネイビー 【素材】ウール/カシミア/コットン/シルク 【サイズ】38 着丈74cm 肩幅44cm 身幅53cm 袖丈63cm着丈は襟パーツ除く裾(前か後ろの長い方)まで、身幅は脇→脇、袖丈は肩→袖先、裄丈は首後ろ中央→袖先。画像の状態で計測。 【付属品】なし 【価格】￥101,200-★★★プロフィールご覧下さいね。随時更新中★★★ 柄・デザイン...無地素材...ウールジップ・ボタン...ボタン留めフード...フードなし季節感...春、秋、冬auraleeyaecacomoliciotaneat