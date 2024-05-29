WICHARD カラビナ\u0026ツイストシャックル キーホルダー 新品未使用 ...

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商品詳細
・ウィチャード カラビナ ステンレス製 WLL120KGの刻印 直径6cm・ウィチャードツイストシャックル ステンレス製 ・刻印入りキーリング（外径3.2cm）・板ナスカン 5個カラビナはなかなかの迫力があります。本格派のウィチャード製！madeinFRANCEかなりタフな造り！WLL120KG-INOXの刻印あり 120KGまで吊り上げ可能です！このタイプはフック開閉部分にバネを使用してない造りなんで壊れる事がありません。本格派WICHARD製なんで開閉部分が硬めに作られており一生物となるパーツです。シルバーカラーで統一したキーチェーンとなります。全長13.8cmオリジナルの商品となります。ルードギャラリー ワコマリア cluctwackomariacaleecrimieBLUCOベンデイビスディッキーズREDCAPcootiecrimieルイスレザーBUCOルードギャラリーキャリーチャレンジャーショットフラッドヘッドショベルパンナックルビンテージボバーフリスコ
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