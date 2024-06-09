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Cartier 名刺入れ カードケース パシャ ロゴ ブラック
商品番号 P80897997278
商品名

Cartier 名刺入れ カードケース パシャ ロゴ ブラック
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革カルティエの名刺入れとなります。購入後ほとんど使用していなかった為大きな傷み等はございません。写真をご確認の上購入をお願い致します。また中古品になりますので返品等はご遠慮下さい。
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