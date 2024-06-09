Cartier 名刺入れ カードケース パシャ ロゴ ブラック

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カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革カルティエの名刺入れとなります。購入後ほとんど使用していなかった為大きな傷み等はございません。写真をご確認の上購入をお願い致します。また中古品になりますので返品等はご遠慮下さい。