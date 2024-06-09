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美品 LIONHEART ライオンハート ネックレス ダブルリング
商品番号 N68645313163
商品名

美品 LIONHEART ライオンハート ネックレス ダブルリング
ブランド名 ライオンハート
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LIONHEARTのネックレスです。定価8500円で購入しました。長さ⋯50cm何度か使用していますが、目立った傷や汚れなどなありません。#LIONHEART#アクセサリー#ネックレス#シルバーアクセサリー
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