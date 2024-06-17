ヴェルサーチ　Versace ネックレス

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商品詳細
ヴェルサーチのネックレスです公式から買いました。購入時期は2021年の冬ごろです。本物は100%保証します。ネックレスの裏が少し錆びているところが難点だとは思いますが綺麗な状態だと思います。
http://narcologia.ru/goods/stepchild269452.html
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