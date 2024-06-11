PORTER　DILL　コインケース

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商品詳細
外装素材合繊インナー素材ナイロンクロージャータイプファスナーこの商品について【表地】コーデュラポリエステルリップストップ（ウレタンコーディング・PVC加工）【裏地】ナイロンオックス（ウレタンコーティング）【サイズ】約W130×H70（mm）※サイズは素人計測ですので多少の誤差はお許しください。【重量】約50グラム【生産国】日本【外側】ジップポケット（L）×1【内側】カードポケット×2、ポケット（S）×4柄・デザイン...無地交渉希望のかたはコメントにてお願いいたします。
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