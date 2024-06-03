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商品詳細
コードバンミニ財布です。外装はレーデルオガワ社製のアニリン染めコードバンブラウンが使用してあります。内装はブッテーロのナチュラルです。内側にはレーデルオガワのスタンプが付いています。購入しましたが使用する機会があまりない為出品します。未使用品ではないので多少の擦り傷等ありますがまだまだ全然綺麗です。画像でご確認の上ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/diamond392158.html
http://narcologia.ru/goods/Addict524218.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture686041.html
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