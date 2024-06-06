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BALENCIAGA バレンシアガ 名刺入れ カードケース グレー 男女兼用
商品番号 R31398652203
商品名

BALENCIAGA バレンシアガ 名刺入れ カードケース グレー 男女兼用
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BALENCIAGAバレンシアガ名刺入れカードケースグレー表に少し凹みあります。写真ご確認ください。ロゴ消えてません。【カラー】グレー【サイズ】W:11cm×H:7.5cm×D:2cm素人採寸になります。【仕様】開閉式スナップボタンオープンポケット×1カードポケット×3（内側:2、外側1）中古品とご理解頂き、掲載写真や記事内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。
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