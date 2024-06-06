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ハイグレード CONVERSE SKATEBOADING ローカット スエード
商品番号 R99584268047
商品名

ハイグレード CONVERSE SKATEBOADING ローカット スエード
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。どの商品も現品限りとなっております！気になることなどがあれば、お気軽にコメントしてください（＾ν＾）スウェード仕様かつインソールがオレンジで高級感あるスニーカーです(^^)つま先も保護があるため長く履けます♪【ブランド】CONVERSEコンバース【カラー】ブラック【サイズ】約28.0cm【寸法サイズ】アウトソール約30.0cm最大横幅約10.5cm【状態】USED中古★シューキーパーは付属しません。こちらは、メンズシューズ靴革靴メンズシューズカジュアルシューズスニーカーハイカットブーツスポーツシューズNIKEナイキadidasアディダスVANSバンズnewbalanceニューバランスDIESELディーゼル、室内シューズ、バッシュTimberland、ティンバーランドが好きな方におすすめです♪
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