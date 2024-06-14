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patagonia パタゴニア レトロX
商品番号 D67133997144
商品名

patagonia パタゴニア レトロX
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　ブルー／レッドサイズ　メンズL着用回数そんなに多くないので状態はいいと思います。肘の部分のボアは若干潰れている感じがありますが、そのほかはしっかりとモコモコしています。無彩色になりがちな秋冬に鮮やかなブルーが映えます。素材···ボアカラー···ブルージップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし
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