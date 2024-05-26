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新品26.0cmVANSアナハイムファクトリーオーセンティック44DX黒ブラック
商品番号 C80381850547
商品名

新品26.0cmVANSアナハイムファクトリーオーセンティック44DX黒ブラック
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★コメント前にプロフィールをお読みになって下さい★★箱、ステッカーあり★・新品・サイズ：26.0cm・VANS・アナハイムファクトリーコレクション・オーセンティック・44DX・カラー：ブラック・BMXブランドのマングースとのコラボ商品です。一見派手やかに見えますが、統一されたカラーリングでまとまっています。拘ったラベルやシューレースもカッコイイです。・オンスのある生地、太めのパイピングライン、光沢のあるテープ、ボリュームのあるトゥ、ヒールパッチ等、60'S当時、カリフォルニアショップで並んでいたかのような通常ラインとは一線を成すビンテージな作りです。東洋エンタープライズリアルマッコイズHarleyofScotland501XX66XX510511557XXサード70505507XXセカンド2NDVANSヴァンズオーセンティックアナハイムファクトリーコレクションLevi'sリーバイスDENIMEドゥニームFULLCOUNTフルカウントWAREHOUSEウエアハウスUESウエスリゾルトボーイズマーケットアナトミカロンハーマンロフトマンBSHOPDANTONダントンオーシバルオーチバルMODSモッズスーツルサンパレイユモールスキンアニ散歩アニ別注ラブルール片野英児666ルイスレザーアディクトクローズマーガレットハウエルバーバリーポールスミスユナイテッドアローズビームスシップス
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