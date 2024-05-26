新品26.0cmVANSアナハイムファクトリーオーセンティック44DX黒ブラック

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商品詳細
★コメント前にプロフィールをお読みになって下さい★★箱、ステッカーあり★・新品・サイズ：26.0cm・VANS・アナハイムファクトリーコレクション・オーセンティック・44DX・カラー：ブラック・BMXブランドのマングースとのコラボ商品です。一見派手やかに見えますが、統一されたカラーリングでまとまっています。拘ったラベルやシューレースもカッコイイです。・オンスのある生地、太めのパイピングライン、光沢のあるテープ、ボリュームのあるトゥ、ヒールパッチ等、60'S当時、カリフォルニアショップで並んでいたかのような通常ラインとは一線を成すビンテージな作りです。東洋エンタープライズリアルマッコイズHarleyofScotland501XX66XX510511557XXサード70505507XXセカンド2NDVANSヴァンズオーセンティックアナハイムファクトリーコレクションLevi'sリーバイスDENIMEドゥニームFULLCOUNTフルカウントWAREHOUSEウエアハウスUESウエスリゾルトボーイズマーケットアナトミカロンハーマンロフトマンBSHOPDANTONダントンオーシバルオーチバルMODSモッズスーツルサンパレイユモールスキンアニ散歩アニ別注ラブルール片野英児666ルイスレザーアディクトクローズマーガレットハウエルバーバリーポールスミスユナイテッドアローズビームスシップス
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