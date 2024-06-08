90s carhartt ダック デトロイトジャケット 刺繍タグ ノンウォッシュ ...

ご覧いただきまして誠にありがとうございます！フォロー割もございますので、当方のプロフィールをご確認いただけますと幸いです！〜・商品紹介・〜・ブランドcarhartt（カーハート）・カラーブラウン、キャメル・サイズ肩幅 50cm身幅 60cm着丈 65cm袖丈 61cm・状態ヴィンテージ品になります。擦れや汚れなどはなく、状態はかなり良好です。襟の状態から見るにノンウォッシュだと思われます。こちらの商品は古着になりますので、ユーズド品にご理解のある方のみご検討よろしくお願い致します。・素材表記無し・備考アメリカンワークウェアの雄・カーハートのDETROITJACKETです。ブランドの代名詞でもあるブラウンダック地にウール製のブランケットライナーがあしらわれた仕様で、襟はコーデュロイ、ZIP類は真鍮製かと思われます。破れや目立つ汚れなどは無く、ブランケットに毛羽立ちもほぼございません。90sカーハートのデトロイトジャケットの中でこれほど良好な状態で現存している物はほぼございません。是非この機会にご検討よろしくお願い致します。他にもヴィンテージのアウターを出品しておりますので、よろしければご覧くださいませ！→#ra_Vintage_outerヴィンテージの秋冬アイテムはこちら→#ra_Vintage_aw★当方では主にアメリカやヨーロッパから輸入したヴィンテージ品、ブランド品を扱っております！・主な出品ブランド#メゾンマルジェラ#グッチ#バレンシアガ#プラダ#ボッテガヴェネタ#ストーンアイランド#ポロラルフローレン#バブアー#バラクータ#ニューバランス#ナイキ#アディダス その他、ヴィンテージのアイテムも多数出品しておりますので、よろしければご覧くださいませ！→#rakkyao#ヴィンテージ#90s#90年代#carhartt#カーハート#ダックジャケット#デトロイトジャケット#カバーオール#ミリタリー#刺繍ロゴ#ブランケットライナー#襟コーデュロイ#ノンウォッシュ#USA製#ビンテージテージジャケット



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2023年最新】ブランケットライナーの人気アイテム - メルカリ



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