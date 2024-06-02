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- 【ブラックマウンテン】USA製 アニマル フリース 鹿 アメリカ US
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商品詳細
＊BLACKMOUNTAINは、フロリダにあるアニマルフリースで有名な会社です。USAメイドにこだわり、細かいデザインで人気です。鹿、または、トナカイ柄にツリー、雪の結晶の柄行きがクリスマスシーズンに向けて良いアイテムかと思います！カラー:ブラック、ネイビー、ブルーグレー系のグラデーション配色表記サイズ:M平置き実寸サイズ肩幅:54cm身幅:56cm袖丈:48cm着丈:61cm※素人採寸につき若干の誤差はご了承ください状態:目立つような汚れや傷などなく、良好なコンディションです！
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