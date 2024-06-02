URBAN RESEARCH アンクルイージーパンツ メンズ レディース ...

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◎即決購入大歓迎です◎URBANRESEARCH/アーバンリサーチURJAPANMADEC/LANKLEEASYTROUSERサイズ：Mカラー：ベージュ裾：クロップド・半端丈定価：13,200円(税込)ご覧頂きましてありがとうございます。URBANRESEARCHのイージーアンクルパンツです。リネン混ですので非常に涼しく、今の季節に重宝されるアイテムかと思います。既完売の商品ですのでお早めにお求め下さい。女性でも着用して頂けるサイズ感かと思います。■購入先/ZOZOTOWN■着用回数/10回未満■自宅保管■素人による簡易包装です、ご了承ください以下、商品説明詳細です↓┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈【MADEINJAPANITEM/日本製】夏のリラックスパンツの代表格高品質なジャパンメイドで到着通期速乾性に優れ、シワ感やフシのある豊かな表情のリネン混トラウザー。一般的なイージーパンツのイメージとは一線を画すテーパードの美しいシルエット、見た目にも爽やかなアンクル丈。リネン100%では、ユルいイメージになりすぎますが、コットンベースにしているため、しっかりと、芯のある履き心地と生地感になっています。サンダルとの相性が良く、暑い季節に外せないパンツです。※この商品は、素材の特性上、ネップ(糸が部分的に太くなっている部分)や織りムラ・染めムラがございますので、予めご了承ください。※その他お取り扱いに関しましては、商品に付属のアテンションタグをご確認の上、充分ご注意ください。┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈#URBANRESEARCH#アーバンリサーチ#URBANRESEARCHDOORS#アーバンリサーチドアーズ#テーパードリネンパンツ#テーパードパンツ#リネンパンツ#イージーパンツ#アンクルパンツそのほか多数のパンツを出品中です↓#けー太朗パンツ出品一覧⌘⌘その他衣服、雑貨などを多数出品中です⌘⌘⌘⌘他商品と合わせ買いでお値引き可能です⌘⌘◎◉商品説明文の転載は事務局へ通報します◉◎