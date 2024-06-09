Harley-Davidson　BIANCHI ビアンキ B21ベルト

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商品詳細
※お値下げ中です☆BIANCHIビアンキベルト極厚B21の32インチです(。•̀ᴗ-)✧バックルはHarley-Davidsonです！ヴィンテージ品になります。状態はお写真でご確認下さい☘また自宅保管していた為神経質な方はご遠慮下さいʕ´• ᴥ•̥`ʔ#BIANCHI#ビアンキ#HARLEY-DAVIDSON#ハーレーダビットソン#B21ベルト#32インチ#ヴィンテージ品
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