ニューエラキャップ　ニューヨークヤンキース　つば裏ピンク　サイドパッチ

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商品詳細
ニューヨークヤンキースのニューエラキャップです。サイズは7の1/2(59.6cm)です。つば裏ピンク、1999年ワールドシリーズのサイドパッチ付きです。もともとステッカーは無く、つばが少し曲げてありますが、未使用に近い状態です。※恐れ入りますが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/injure515467.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant657482.html
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