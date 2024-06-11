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ニューエラキャップ　ニューヨークヤンキース　つば裏ピンク　サイドパッチ
商品番号 D71185674015
商品名

ニューエラキャップ　ニューヨークヤンキース　つば裏ピンク　サイドパッチ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューヨークヤンキースのニューエラキャップです。サイズは7の1/2(59.6cm)です。つば裏ピンク、1999年ワールドシリーズのサイドパッチ付きです。もともとステッカーは無く、つばが少し曲げてありますが、未使用に近い状態です。※恐れ入りますが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/seamless420029.html
http://narcologia.ru/goods/injure515467.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant657482.html

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