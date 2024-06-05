⭐︎人気JIL SANDER ホワイトTシャツ⭐︎美品

JILSANDER\"のロゴが胸元に控えめにプリントされたオーバーシルエットのTシャツしっかりとした素材感でヘビロテ出来そうな1枚です。ゆったり目のパンツとの相性抜群のシルエットだと思います。ドイツ人デザイナー、JilSander(ジル・サンダー)の名を冠したこのブランドは、現在はクリエイティブディレクターのLucieMeier(ルーシー・メイヤー)とLukeMeier(ルーク・メイヤー)夫妻によって率いられ、長年のミニマルなデザインをボリュームアップしたメンズウェアコレクションが展開されています。購入 38,400円着用3回ブランド：JILSANDER素材：綿100％カラー：【ホワイト】仕様：クルーネックサイズ実寸：胸囲/着丈/肩幅/袖丈M：124/69/66/19(素人寸の為多少誤差はお許しください)今なら送料込みにします。カラー···ホワイト



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