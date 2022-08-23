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【新品】ディースクエアード 半袖 ダメージ Tシャツ
商品番号 P17687095932
商品名

【新品】ディースクエアード 半袖 ダメージ Tシャツ
ブランド名 ディースクエアード
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♬.*゜捨てるには勿体ない良品をニーズのある方に届けられたらいいなぁと思ってます(୨୧ᵕ̤ᴗᵕ̤)お得なお値引情報は下部に記載してありますので、最後までご覧頂けたら嬉しいです✨️◎価格交渉大歓迎❣️#Aaメンズ#Aa新品未使用品#Aaの出品一覧♥:;;;:♥:;;;:♥:;;;:♥:;;;:♥:;;;:♥:;商品番号7-06✅ブランド.アイテムDSQUARED2／ディースクエアードダメージ半袖Tシャツ✅定価35,200(税別)✅色グレー✅素材綿88%レーヨン12%✅サイズタグ表記サイズMタグ表記サイズはメーカーやデザインによってバラつきがありますので必ず実寸を参考にご検討お願い致します。(平置き実寸)肩幅37cm身幅46cm着丈70cm袖丈24cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。✅特徴ダメージ加工が施されたワイルドな印象のTシャツです。クラッシュデニムとの相性はバッチリです！✅コンディション新品タグ付きです。自宅保管にご理解いただける方のご購入をお願い致します(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)全体的にダメージ加工がされています。ペイント、小さな穴があいていますがデザインで不良品ではありませんのでご安心ください。✅ご注意・匿名配送にて発送します。らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のどちらかで送りますが、急遽記載方法と異なる方法で送る場合があります。不都合がある時はお知らせください。・簡易梱包、送料の節約にご協力をお願い致します。・著しい汚れ、破れなどございましたら評価前にご連絡ください。✅お値引きについて【フォロワー様限定割】フォロワー様＆リピーター様には出来る限りのお値引きをさせていただきます♪【2点以上まとめ割】2点以上お買い上げの際は大幅値下げをさせていただきます！必ず購入前にコメントをください。ただし、底値の商品、1000円以下の商品は対象外とさせていただきます。カラー···グレー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/conception626557.html
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