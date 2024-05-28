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90s ヴィンテージ チャンピオン YALE Tシャツ ネイビー
商品番号 R56486245141
商品名

90s ヴィンテージ チャンピオン YALE Tシャツ ネイビー
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋1996年頃都内のセレクトショップにて購入しました。ネイビーにYALE（イエール大学）のホワイトロゴがプリントされており、ヴィンテージの中でも特に人気の高いロゴになります。ロゴプリントに多少のひび割れはありますが、この年代の商品にしては状態もいい為目立った傷や汚れなしにさせて頂いております。サイズM身幅51cm着丈65cm肩幅46cm袖丈25cm身長173cm体重64kgでちょうどのサイズ感になります。#チャンピオン#CHAMPION#リバースウェーブ#ループウィラー#LOOPWHEELER#YALE#NYU#T1011#カレッジプリント#ヴィンテージ#カレッジTシャツ#リバースウェーブ#スウェット#パーカー#プルオーバー#postoveralls#ポストオーバーオールズ#engineeredgarments#エンジニアードガーメンツ#GRAMICCI#グラミチ#corona#コロナ#sassafras#ササフラス#orslow#オアスロウ#redwing#レッドウィング#russellmoccasin#ラッセルモカシン#アメカジ#ミリタリー#MADEINUSA#THENORTHFACEPURPLELABEL#ザノースフェイスパープルレーベル#THENORTHFACE#ザノースフェイス#nanamica#ナナミカ#アウトドア#INDIVIDUALIZEDSHIRTS#インディヴィジュアライズドシャツ#ボタンダウンシャツ#BrooksBrothers#ブルックスブラザーズ#RalphLauren#ラルフローレン#GITMANVINTAGE#ギットマンヴィンテージ#MADEINUSA#アメカジ#アメリカントラッド#パタゴニア#patagonia#ナイキ#NIKE#ニューバランス#newbalance#ビルケンシュトック#BIRKENSTOCK
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper389409.html
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