【極美品】シュプリーム レザーキャップ Red USA製

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SUPREMEシュプリーム16AWLeatherCampCapレザーキャンプキャップレッドRED赤メンズsupremeレザー StoneIslandレア★サイズ（平置き実寸）★フリーサイズ（後ろでサイズ調節可能）タテ：約13㎝ヨコ：約20㎝ツバ：約6.5㎝※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。★カラー★レッド RED 赤★素材★レザー 革★付属品★無し★状態★保存時の折シワはありますが、その他目立った汚れやほつれなどなく、とても綺麗な状態です。クリーニング・リペアを施しておりますので、中古品ですが、綺麗な状態ですぐお使いいただけます。※あくまで中古品になのでご理解の上でご購入ください。画像にて状態の確認を行ってください。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。また、色味の違い等による返品もお受け致しかねます。★購入先★鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。（購入日：2023年8月12日）★配送★簡易包装にて、24時間以内の発送を心がけております。仕事の都合により、発送が遅れる場合にはご連絡させていただきますので、ご了承ください。※ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号：A59847800T230828