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BEERBELLYビアベリー HATCHBACK ハッチバック　タン　ヌメ
商品番号 U15886699784
商品名

BEERBELLYビアベリー HATCHBACK ハッチバック　タン　ヌメ
ブランド名 エムピウ
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用品】BEERBELLYビアベリーHATCHBACKハッチバックカラー:ヌメ　タン二つ折り　財布革素材：牛革コインポケット：15枚程度カード：12枚程度収納可能ラスト1点！！ビアベリーのハッチバック　プエブロレザーのプルーニャです。10周年限定生産のゴールドラインと言う商品でその中でも特別モデルとして生産されました。贅沢に高級ベルギーヌメ革を使用しており美しい仕上がりです。経年変化が1番楽しめるモデルだと思います。ホックのところが金色で特別感がありますね！現在再入荷の見込み無しということです。付属品全て完備しております!即日発送可能です^^
http://narcologia.ru/goods/update233295.html
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