ブルガリ ベルト レザー ブラウン ゴールド スクエア バックル ロゴ

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商品詳細
ブルガリベルトレザーブラウンゴールドスクエアバックルロゴレディース[ウエスト約62cm~72cm］ブランドBVLGARI ブルガリ商品名ベルト商品番号-カラーベルト/ブラウン バックル/ゴールドサイズ【ベルト 全長 82cm 幅 3cm】(※バックル除く)【バックル 縦 4.2cm 横 5cm】【ウエスト約62cm~72cm ベルト穴 5個】 素材レザー付属品-ランクABランクコメントバックル：スレ/キズ(小) ベルト：ヨレ/スレ/ベルト穴割れ(小)管理番号0726-a6955o※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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