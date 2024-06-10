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値下げ　ファーロ　パドリーノ　クロコ
商品番号 N93758388822
商品名

値下げ　ファーロ　パドリーノ　クロコ
ブランド名 ファーロ
特別価格 税込 32,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファーロのL字ジップ財布　パドリーノ　ウォレットチェーン付きです。ファーロの中でも販売期間が短く非常にレアな商品となります。素材　クロコ、内側カーフ、スターリングシルバー（チェーン）サイズ　11.5×9cm付属品　ウォレットチェーン、箱、クロス、タグ状態　実使用は1週間で外装にはキズなし、内装にカードの出し入れ時に出来た僅かなスレが見られます。チェーンは未使用です。コンパクトなサイジングながら、抜群の収納力となっています。L字型ジップにより出し入れが容易に行えます。外装には素仕上げのマットな雰囲気を持つクロコダイルを使用し、内装にはしなやかなカーフを使用しています。バーニーズニューヨークで150000円で販売されていました。カラー···ブラウンリアルクロコアリゲーターfaropadrino
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