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商品詳細
ファーロのL字ジップ財布 パドリーノ ウォレットチェーン付きです。ファーロの中でも販売期間が短く非常にレアな商品となります。素材 クロコ、内側カーフ、スターリングシルバー（チェーン）サイズ 11.5×9cm付属品 ウォレットチェーン、箱、クロス、タグ状態 実使用は1週間で外装にはキズなし、内装にカードの出し入れ時に出来た僅かなスレが見られます。チェーンは未使用です。コンパクトなサイジングながら、抜群の収納力となっています。L字型ジップにより出し入れが容易に行えます。外装には素仕上げのマットな雰囲気を持つクロコダイルを使用し、内装にはしなやかなカーフを使用しています。バーニーズニューヨークで150000円で販売されていました。カラー···ブラウンリアルクロコアリゲーターfaropadrino
http://narcologia.ru/goods/ordering443579.html
http://narcologia.ru/goods/financier554260.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate169977.html
値下げ ファーロ パドリーノ クロコ
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