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DOLCE \u0026 GABBANAロゴプリント ファブリック ベルト
商品番号 M15181697838
商品名

DOLCE \u0026 GABBANAロゴプリント ファブリック ベルト
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ナイロン、牛革長さ約110cmDOLCE\u0026GABBANAロゴプリントファブリックベルトDOLCE\u0026GABBANA青山店にて購入しました。タックインした際、後ろから見ると腰部分にロゴが映えるデザインとなっています。オレンジカラーの差し色としても重宝します。発送時には購入時付属の保管袋をお付けします。商品状態は良好ですが写真6枚目の通り先端部の白い生地部分が使用に伴う薄い汚れがあります。また、製品性質上プリント部分は取り扱いに注意が必要です。値下げ等気軽にコメントして下さい。ベルト　ドルガバ　ドルチェアンドガッバーナDGdgドルチェ\u0026ガッバーナ
http://narcologia.ru/goods/influenza666493.html
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