VINTAGE NIKE AIR JORDAN

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商品詳細
90年代のマイケルジョーダンが現役プレイヤー時のナイキエアジョーダン6パネルキャップです。ジョーダンブランドでなく、ナイキエアーからでているのが最高にかっけーキャップです。フロントにジャンプマンとロゴの刺繍。バックにナイキロゴと23のジョーダンの背番号の刺繍があります。バックでサイズ調節も可能。90年代安心安全のMADEINTAIWAN。90年代は中国製より台湾製が多いですよ！ヴィンテージのキャップ探している方是非！サイズ フリー中古です。多少使用感あります。中古、ヴィンテージにご理解ある方是非！他にも、パタゴニア、ノースフェイス、アディダスジャージ、オールドナイキ、チャンピオン、ステューシー、リーバイス、MLB、NFL、NBA、ヴィンテージ古着、等のコレクションアイテム等を多数出品してますのでご興味ある方は是非よろしくお願いします。
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