USA限定　ロサンゼルスエンゼルスNew Era Cap

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商品詳細
ブランド NewEraカラー ネイビー×レッドチーム ロサンゼルスエンゼルス購入場所 エンゼルススタジアムサイズ71/2アメリカ限定のオーセンティックキャップです。日本ではなかなか見ないと思います。カッコイイデザインです。エンゼルススタジアムで購入しました。よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/traverse226.html
http://narcologia.ru/goods/peroration987015.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis689744.html
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