ポールスミス Paul Smith 財布 二つ折り ウォレット M2A 6694

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商品詳細
ポールスミスの二つ折り財布です。コンパクトなサイズ感でポケットやミニバッグにジャストなサイジングです。・ブランド：ポールスミスPaulSmith・型番：M2A6694-GFACEWALLETZIPWALLETFACE・カラー：ブラック・素材：ポリエステル・サイズ：縦10cm×横10.5cm×マチ2cm重量70g・仕様：ファスナー開閉 内側札入れ×1カード入れ×2ポケット×1小銭入れ×1・生産国：CHINA財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...ナイロンポールスミス財布メンズ二つ折りラウンドファスナー10代20代30代40代ブランド
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