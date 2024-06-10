HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー　Tシャツ　刺繍　黒　M

当日\u0026翌日にすぐ発送！即購入大歓迎です！値段交渉も受け付けますのでお気軽にコメント下さい。☟他にもセレクトした商品を出品しております☟#まるめっこセレクトショップ☟セレクト衣料はこちらから☟#まるめっこ古着屋【ブランド】HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーヒスグラ 【アイテム】Tシャツ 半袖CocktailLounge刺繍プリント グラフィックを刺繍のようなタッチに加工し、発泡プリントを施すことで凹凸を出し、まるで刺繍をしているかのようなプリントに。ラスベガスのカジノ脇に併設された架空のカクテルラウンジに置かれたテイクフリーのマッチブックの柄をイメージ。カラリとしたカジュアル感のあるコットン生地で、着心地の良い仕上がりとなっております。【カラー】ブラック 黒【素材】綿 100%【サイズ】Mサイズ肩幅 42身幅 51着丈 65袖丈 24■注意点出品している商品は古着、オールド品、ヴィンテージ品が主になります。多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。状態に関しては写真をご参照下さい。ご理解の上、ご購入をお願い致します。



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