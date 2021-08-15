ロロマクラシック　バイブルサイズ　リング径24㎜

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商品詳細
リフィル、手帳用ペンなどセットです。手入れをしながら使っていたものなので使用感があります。カラー···ブラウン手帳サイズ···B6サイズ リング径24㎜#ロロマクラシック#バイブルサイズ#ロロマクラシック手帳#ダヴィンチ#システム手帳定価 21,000円（税込23,100円）本体サイズW135xH190xD40mm包装サイズW157xH203xD54mm本体重量370g（包装重量540g）素材ヌメ革（牛革）リング内径24mm
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