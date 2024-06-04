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SPORTWEAR SNOOPY スヌーピー半袖リンガーTシャツオートミール
商品番号 W40884168907
商品名

SPORTWEAR SNOOPY スヌーピー半袖リンガーTシャツオートミール
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【８０年代頃のSPORTWEARSNOOPY半袖リンガーTシャツ】■ディテール・カラーブラウンオートミール・丸胴■素材：コットン38%・ポリエステル50％・レイヨン12%■表記サイズM実寸をご参考下さい。■実寸・着丈（襟中心付け根から裾まで）約６０．５ｃｍ・肩幅（肩一直線）約４２ｃｍ・身幅（両脇一直線）約４６ｃｍ計測は全て平置きになります。＊素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。■状態USED品のため着用感があり毛羽立ちがあります。（画像でご確認下さい。）主観では気にならない程度です。着用に支障となる汚れやダメージ等ありません。＊洗濯済みですのですぐに着用していただけます！柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ベージュ袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...夏
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