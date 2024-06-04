PORTER ポーター コードバン コインケース 財布　ミニ財布 ミニウォレット

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■吉田カバンポータービルコードバンミニウォレット財布ミニ財布本革メンズコンパクトPORTERコインケース【表地】コードバン【裏地】牛ステア（イタリア輸入革・タンニン鞣し）【サイズ】約W120×H87（mm）【重量】約60グラム【生産国】日本【内側】カードポケット×3、小銭入れ×1、ポケット×2【外側】札入れ×1【税込価格】31,900円【ランク】NSランク※一眼レフで撮影していますので微細なホコリも鮮明に写っていますが白い点は傷ではありません。■商品説明艶やかで透明感のある美しい佇まいの財布メイン素材に国産最高級のコードバンを使用した、ハイクラスで品格のある革小物シリーズ『BILLCORDVAN/ビルコードバン』の財布。素材感で魅了するアイテムは、使用するたびに手元を華やかに、そして上品に演出してくれます。収納部はシンプルですっきりとした設計になっており、ジャケットの内ポケットに収まるスリムなサイズ感です。カード収納などのポケットは計5つ設けられているため、必要なカードの持ち運びも可能。スマートなフォルムでありながら、小銭入れがあるのもポイントです。素材には希少性が高く、経年変化によって輝きを増す艶感から「革のダイヤモンド」とも称されるコードバンを使用。アニリン染めの染色方法を採用し、表面の滑らかな質感と透き通った奥行きある色味が最大の特徴です。また本体のカラーごとに色が異なるエクセラファスナーも魅力的です。今もなお根強い人気のウォレットです。直営店では既に完売しており生産も終了したので希少な商品です。背面に極僅かなスレがある程度で使用感のない極美品です！■購入先\u003cbr\u003eAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場オークション※他サイトにも出品してますので、削除する場合があります。カラー...ブラックカラー...ブラック素材...本革